Igelsböck wird i5invest-CEO

Igelsböck, 33, blickt auf zehn Jahre Management- und Unternehmenserfahrung im Online- und Mobile-Business zurück. Ab 2003 war er für Wagner in dessen Unternehmen Xidris, das später zu 3united wurde und letztendlich in VeriSign Inc. aufging, tätig. Nach der VeriSign-Übernahme war er als Vice President for Mobile Messaging für das Unternehmen in Boston tätig.



Igelsböck war später im Corporate Development von Mobilizy tätig. Er gründet die beiden Unternehmen allaboutapps und Ciuvo mit. Weiters berät er runtastic und ist Senior Partner von The Merger.



