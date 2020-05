IF Award für Kiska

at // Kiska Design wird für die Gestaltung des KTM X-Bow mit einem iF Award ausgezeichnet. Als preiswürdig erachtete das International Forum Design den "minimalistischen Entwurd und die konsequente Umsetzung des Sportwagenthemas, bei dem die Konstruktionsarchitektur zugleich gestaltendes Element ist". In die Bewertung floß auch die Umsetzungsgeschwindigkeit ein. Von der Idee bis zur Umsetzung benötigte Kiska gerade 18 Monate. atmedia.at