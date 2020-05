iDiots und Roboter-Liebe

artSie lieben Roboter. Und sie kreieren Roboter, die in kreativer Kommunikation von Audi, Mercedes, Nike, etc. eingesetzt wurden. Big Lazy Robot, ein in Barcelona beheimatetes Studio, legt die eigenen Zuneigungen offen und erzählt im folgenden Video, betitelt mit iDiots, wie groß diese Liebe und wie ambivalent diese auch ist. Big Lazy Robot beschreibt damit auch unsere Affinität zu Technik und Maschinen, die tatsächlich auch eine soziale Gratwanderung geworden ist.