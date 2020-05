Ideenwerk macht Windhager heiß

Windhager verfügt mittlerweile über ein adaptiertes Logo, der den neuen, ebenfalls überarbeiteten Slogan Wärme mit Zukunft trägt. Er löste "Wärme in Perfektion" ab. Dieses Logo gehört zum Corporate-Design, das in diesen Tagen zu sehen sein wird.



Im Zuge der Neuerarbeitung der Werbelinie entstand ein andere Bildsprache. Ideenwerk arbeitete hiermit die Markenpersönlichkeit von Windhager heraus. Auf Basis dieser Kommunikationsstrukturen wird ebenfalls in den kommenden Tagen eine Werbekampagne ausgerollt. Der Media-Einsatz erstreckt sich auf Tageszeitungen und Radios. Darüber hinaus ist der neue Außen-Auftritt im Rahmen von Publikumsmessen zu erleben.