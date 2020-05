Ideen aus dem Kreatorium

deDas Ding heißt in der Tat Kreatorium. Auch wenn einem auf den ersten Blick vielleicht Krematorium in den Sinn kommt und sich das Ideen-Labor nur durch das Fehlen des Ms unterscheidet. Das Kreatorium nimmt, in Begleitung des Wettbewerbs rund um das Jahrbuch der Werbung seinen Betrieb auf.