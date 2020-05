Zu den Persönlichkeit aus Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft, die ihre positive Gesinnung gegenüber Europa offen zur Schau stellen gehören Helmut Schmidt, René Obermann, Regine Sixt, Dieter Zetsche, Philipp Lahm, Florian Silbereisen, David Garrett, Paul van Dyke und andere.



Ideen- und Umsetzungspartner von Ich will Europa ist die in Berlin ansässige Agentur Blumberry. Der Wirkungskreis der Kampagne erstreckt sich auf TV, Kino, Printmedien, Online-Umfelder. Insgesamt realisierte die Agentur mit Kobalt Kreation 15 Spots gedreht. Blumberry hat darüber hinaus noch 35 Anzeigen-Motive geschaffen.



Ich will Europa wird pro bono von Medien-Unternehmen wie RTL Deutschland Gruppe, ProSiebenSat1. Media AG, Axel Springer, Gruner+Jahr, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsgruppe Handelsblatt, Süddeutscher Verlag, Google Deutschland, etc. unterstützt.

