In sieben Einrichtungshäusern - Vösendorf, Wien Nord, Haid bei Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Innsbruck - ist das auf dem Cover abgebildete Wohnzimmer aufgebaut. Dort können sich Ikea-Besucher und -Käufer fotografieren lassen und den Katalog mit sich selbst am Cover mitnehmen. Außerdem steht das Bild unter Ikea-Covershooting.at zum Downloaden und teilen via Facebook und via Twitter bereit.



atmedia.at