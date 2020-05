Ice-Watch wird Basketbal-Bundesligal-Sponsor

atDie Admiral Basektball Bundesliga ist das jüngste Werbe-Umfeld in dem die Trend-Uhren-Marke Ice-Watch auftritt. Zwischen Marke und Liga wurde ein Co-Sponsoring vereinbart. Sichtbar wird diese Kooperation an den Schiedsrichtern, deren Trikots das Ice-Watch-Logo zieren sowie an den LED-Banden an den Spielfeld-Begrenzungen.