ICC-Apps für Feratel

Der Sinn der beiden Apps liegt auf der Hand. Die WebCam-App liefert Eindrücke von der jeweils standortbezogenen Wetter-Situation und die Deskline-App-Integration steuert Tourismusbetrieben zu ihren Facebook-Präsentationen die Buchungsmöglichkeiten.



Bei ICC wird argumentiert, dass Live-Cam-Bilder bei Gästen des jeweiligen Hotels oder der Destination die Erinnerungen lebendig bleiben, die Weiterempfehlungsrate steigt, potenziellen Gäste via Facebook unmittelbare Eindrücke von dem was sie erwartet vermittelt wird. Und in Kombination mit der Buchungs-App der Vertrieb effektiv wird und der Sales-Circle kürzer wird und schneller geschlossen werden kann.