de // Ibrahim Evsan, Gründer und Chef-Techologie von sevenload, legt seine operativen Tätigkeiten nieder und wechselt in das Advisory Board des Unternehmens. Als Beirat und Gesellschaft wird sich Ibo "um die technische Weiterentwicklung im Online-Video-Bereich besonders in Verbindung besonders in Verbindung mit Social-Networking-Diensten wie Twitter, Facebook oder StudiVZ kümmern".