Ibis Hotels inszenieren Nachtruhe-Abenteuer

Das Produktionsunternehmen von Aaron Chervenak und Gareth Jones transportierten zur Umsetzung der Geschichte ein Ibis-Bett auf den schwer zu erreichenden Tafelberg Roraima in Venezuela. Um zu vermitteln, dass in dem Sweet Bed zu schlafen ist, wo noch niemand zuvor in einem solchen Bett schlief.



Die Kampagnen-Botschaft dreht sich um den Komfort und die Nachtruhe, die gleich hoch ist, egal in welcher Umgebung das Bett und das Zimmer stünde.



Als Begleitmedium dieser Kampagne dient der digitale Kanal mit Ibis-Expedition.com.



Diese Reportage, die online zu sehen ist, wurde von Vice gedreht.



Das Kreativkonzept kommt von der zu Havas gehörenden Netzwerk-Agentur BETC.