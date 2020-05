Iber wird Luminox-Brand-Managerin

Die 21-Jährige will die Markenführung aus dem Kommunikationsmix Word-of-Mouth, Social Media, Medienarbeit, klassische Werbung und dem Einsatz von Markenbotschaftern realisieren. Iber will Luminox, wie sie erklärt, in der "Zielgruppe der toughen, sportlich-aktiven, style- und fashion-orientierten Menschen zur Nummer eins" machen.



Sie studiert berufsbegleitend internationale Betriebswirtschaft in Wien. Sie bringt Arbeitserfahrungen aus einer Tätigkeit beim Lebenmittel-Analyse-Institut Eurofins in Wien mit.



