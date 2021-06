IAB Austria kürt WebAd-2014-Sieger

In 17 Kategorien die auf Kreation und Media aufgeteilt wurden, waren vom IAB Austria Bestleistungen des Jahres 2014 gesucht und ermittelt worden. Die dafür verantwortlichen Auftraggeber und Agenturen wurden im Rahmen einer Gala am 18. September in Wien ausgezeichnet. Und das sind die Preisträger:

KREATIV-Wettbewerb:

Best in Show - Samsung Electronics Austria - Power Sleep - Kreativagentur: Cheil Austria - Mediaagentur: Starcom Austria;

Websites & Microsites

Silber - Falter - Warum im Falter schreiben? - Kreativagentur : Jung von Matt / Donau ;

- Warum im Falter schreiben? - : / ; Silber - Screenagers - 99 Reasons why our website is not online yet - Kreativagentur : Screenagers;

Online & Mobile Werbung

Gold - Henkel - Pattex Rubberband-Ad - Kreativagentur : DDB - Media: Digitalsunray;

- Pattex Rubberband-Ad - : - Media: Digitalsunray; Silber - Ja! Natürlich Naturprodukte - Verrottender Banner - Kreativagentur : Demner, Merlicek & Bergmann - Media: OMD ;

Apps & Mobile Websites

Gold - Samsung Electronics Austria - Power Sleep - Kreativagentur : Cheil Austria - Media: Starcom Austria ;

- Power Sleep - : Cheil - Media: Starcom ; Bronze - Caritas Österreich - Caritas I care - Kreativagentur : Jung von Matt / Donau - Media: Caritas Österreich ;

Branded Content

Silber - Samsung Electronics Austria - Wash & Create - Kreativagentur : Traktor Wien - Media: Traktor;

- Wash & Create - : Traktor - Media: Traktor; Bronze - Wien Tourismus - Long Distance Art - Kreativagentur : Jung von Matt / Donau - Media: Strukt (technische Umsetzung);

- Art - : / - Media: Strukt (technische Umsetzung); Bronze - Wien Tourismus - Travelling Santa - Kreativagentur : Jung von Matt / Donau - Media: MEC;

Online Video

Gold - McDonald's - McDrive Suprise - Kreativagentur : DDB Tribal Wien - Media: OMD ;

- McDrive Suprise - : - Media: ; Silber - Samsung Electronics Austria - Wash & Create - Kreativagentur : Traktor - Media: Traktor;

- Wash & Create - : Traktor - Media: Traktor; Bronze - Screenagers - Jingle Bells - Kreativagentur : Screenagers - Media: Screenagers;

Beste Kampagne (mit digitalem Schwerpunkt)

Silber - Samsung Electronics Austria - Power Sleep - Kreativagentur : Cheil Austria - Media: Starcom Austria ;

- Power Sleep - : Cheil - Media: Starcom ; Bronze - Österreichisches Rotes Kreuz - Get Social mit dem Roten Kreuz - Kreativagentur : Monopol, nked - Media: Monopol Medien;

- Get Social mit dem - : Monopol, nked - Media: Monopol Medien; Bronze - Uniqa - Denk Uniqa - Kreativagentur : Springer & Jacoby Österreich - Media: Mindshare Austria ;

Craft

Silber - Samsung Electronics Austria - Power Sleep - Kreativagentur : Cheil Austria - Media: Starcom Austria ;

- Power Sleep - : Cheil - Media: Starcom ; Silber - Screenagers - 99 Reasons why our website is not online yet - Kreativagentur : Screenagers - Media: Screenagers;

