atDer IAB Austria erhebt die "Werbemarktprognose 2011". Der Verband will per Befragung eruieren, wie sich der österreichische Online-Werbemarkt in Relation zu anderen Werbeträger-Gruppen sowie intramedial also Display-Marketing im Vergleich zu Performance-Marketing, Social Media, etc. entwickelt. Der IAB Austria lädt alle in der Kommunikationsbranche Tätigen ein an der zehnminütigen Online-Befragung teilzunehmen.