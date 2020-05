IAA Austria-Wachablöse

atMax Palla übergibt die Präsidentschaft des IAA Austrian Chapter an Martina Hörmer. In Pallas vierjährige Tätigkeit fiel die Finanzkrise und war von "Zusammenstehen" und intensiven Dialog geprägt. Nach dem Tief von 2008/09 endet seine Amtszeit wieder versöhnlich und mündete 2010 in Optimismus.