i5invest macht Nespor zum Principal

In dieser Funktion wird Nespor die Themen Fundraising und Anteilsveräußerungen betreuen.



Seit Mai 2011 ist er als Venture Capital- und Business Angel-Experte für INiTS aktiv. Davor war er über fünfeinhalb Jahre Associate von gcp gamma capital partners. Nespor stieg dort in das Research Analyst Program ein und nahm ab 2006 als Analyst Bewertungen von potenziellen Investment-Projekten für gcp vor. Später war er für die Expansion der Fonds-Aktivitäten in Zentraleuropa verantwortlich.



Nespor war darüber hinaus, in den Jahren 2010 und 2011, Board Member der Unternehmen Organic Water Inc. und von icomasoft.



atmedia.at