i5invest erweitert Partner-Team

Quaquebeke wird das Netzwerk für i5invest in den USA und in Asien auf- und ausbauen. Er ist Gründer und CEO von Brandmile.com, einem in Indien beheimateten Private Shopping-Club.



Zuvor arbeitete Quaquebeke fünf Jahre für die beiden Venture Capital-Unternehmen Moore Park Capital Partners und Zouk. Für Deutsche Bank Asset Management London war er für Investments im Ausmaß von 13 Milliarden Euro mitverantwortlich.



Markus Wagner, CEO und Gründer von i5invest, merzt, wie er sagt, mit Quaquebekes Einstieg "kleine Schwächen im E-Commerce und bei kniffligen Venture Capital-Themen" aus.



atmedia.at