Hybris füttert Fressnapf

euDer Heimtier-Bedarf-Einzelhändler Fressnapf tauscht die bestehende E-Commerce-Lösung gegen die Omnichannel-Plattform von Hybris aus. Dieser Wechsel ist die Basis für die weitere Expansion des Retailers in Europa. "Wir wollen Konsumenten mit Online-Shops unserer Vertriebslinien Fressnapf und Maxi Zoo in allen Märkten in denen wir vertreten sind Online-Einkäufe ermöglichen", begründet Torsten Töller, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Handelsunternehmens, diesen technischen Entwicklungsschritt.