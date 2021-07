Humanic fährt auf Zielgruppen ab

Humanic fährt diesmal Bus in Wien, Linz, Graz, Klagenfurt und Innsbruck sowie in Kroatien, Slowenien, der Tschechischen Republik und weiteren osteuropäischen Märkten.



In Graz sind Straßenbahn-Züge und in Wien die U-Bahn-Station Neubaugasse an der Mariahilfer Straße vollständig in das Kampagnen-Design getaucht.



Der Media-Mix enthält auch Plakate, City Lights, Point-of-Sale-Material, Printmedien und Humanic.net.



Die Fotografie für die Außenwerbeflächen kommt von Henrik Bülow, der aufgrund der Flächigkeit der Sujets die Bildsprache anpasste, um die für die Kommunikationswirkung notwendige Auffälligkeit zu erzeugen.