usa // Was Joost in den USA nicht schaffte und jetzt in Europa probiert, hat Hulu innerhalb eines Jahres geschafft. Das Premium-Web-TV-Angebot von NBC Universal und Fox schließt im US-Webvideo-Markt zu YouTube auf. Im Februar wurden 332 Millionen Videostreams von 34 Millionen Unique Visitors bezogen. Hulu.com bringt unter anderem Universal-, Warner- und Paramount Pictures-Content in Standard- und HDTV-Qualität und bietet diesen mittlerweile via 18 Kanälen an. Pro Stunden laufen acht Minuten Werbung. Darüber ermöglicht Hulu.com virale Effekte wie das Ausschneiden und Verschicken von Szenen. Wie bei Premium-Bewegtbild-Content üblich ist Hulu.com aufgrund der Rechtefragen nur in den USA zu nutzen.