Hughes hofft

us // Chris Hughes ist guter Dinge, dass auch in Europa eines Tages Web 2.0-Wahlkämpfe geführt und Kandidaten, wie im Vorjahr Barack Obama, aus der digitalen Vernetzbarkeit heraus, gewählt werden. Alle bisherigen Versuche bei Wahlen im deutschssprachigen Raum waren ja sowohl an der Politik- wie an der Kommunikationskultur gescheitert.