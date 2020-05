Huber und Pellert avancieren

Huber leitet die Wiener Redaktion der Vorarlberger Nachrichten und bleibt auch in der Bundeshauptstadt. In Schwarzach soll ein weiterer stellvertretender Chefredakteur für den regionalen Markt installiert werden. Huber ist seit 2000 für die Zeitung tätig.



Pellert ist seit 1992 für das Vorarlberger Medienhaus tätig und hatte in dieser Zeit unterschiedlichste redaktionelle Aufgaben. Er war bereits für den VN-Lokalteil verantwortlich. Zuletzt leitete er die Bezirksredaktion Bludenz.