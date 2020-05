Huber erwirtschaftet organisches Wachstum

Zur Geschäftsentwicklung in Österreich trugen die Projekt-Umsetzungen für den soeben eröffneten DC Tower in Wien, der Shopping City Süd, einer neu eröffneten Maximarkt-Niederlassung in Anif bei Salzburg, etc. bei. Außerhalb Österreichs arbeitete Huber Reklametechnik unter anderem an einem Cartier-Shop im Shopping-Center Emirates Mall in Dubai.



Huemer: "Wir konnten mit Umsatzsteigerungen in Österreich und Osteuropa schwierige Marktverhältnisse abfedern." Er avisiert, dass die Außen- und Innenwerbung spezialisierte Firmengruppe das Wachstumsniveau auf Umsatz-Ebene beibehalten will. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jährlich ein Umsatzplus von fünf Prozent zu erzielen", präzisiert Huemer ein Wachstumsziel, das wir, wie er betont, "auch heuer (2014; Anm. d. Red.) wieder schaffen werden".