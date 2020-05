HSE24 übernimmt Direct Trade

Home Shopping Europe internationlisiert, wie Ende Februar 2012 avisiert, sein Geschäftsmodell und setzt in Russland nach Italien den zweiten Expansionsschritt außerhalb des deutschsprachigen Marktes, kommentiert Geschäftsführer Richard Reitzner die erfolgte Investition.



Basis für die Russland-Expansion sind mehrere Faktoren: die jährlichen Wachstumsraten im Versandhandel; Kaufkraft-Zuwächse und eine deutlich verbesserte Infrastruktur für Zahlungswege und Logistik.



Reitzner kündigt an, mit dem Sender-Management "die Reichweite und das Sortiment von Shopping Live auszubauen und die Marktanteile wesentlich zu steigern, um den Sender zum führenden russischen Teleshopping-Sender zu entwickeln". Eine erste Marke auf diesem Weg ist die Erreichung der Profitabilitätsschwelle also Break-Even mit Anfang 2013.



atmedia.at