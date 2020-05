HRS geht in die Offensive

at, deAuf den schwelenden Konflikt zwischen der, in der Österreichischen Hoteliervereinigung vertretenen Tourismusbetrieben, der sich an Preiserhöhung und Änderungen der Geschäftsbedingungen entzündete, antwortet die Vertriebs- und Vermarktungsplattform HRS mit einer TV-Werbekampagne. Das Unternehmen setzt einen 30-Sekunden-Spot und einen 8-Sekunden-Reminder ein. Die Kampagne stammt von Lukas Lindemann Rosinski.