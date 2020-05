Horrorchannel-Albtraum-App für Schlaflose

Im Kleingedruckten zur App steht, sie sei die erste App, die Albträume generiert. (Was nicht stimmt, wie all jene bestätigen könnten, die regelmäßige App-Bezieher sind und beispielsweise Litanein an Berechtigungen freigeben mussten, um tiefgehende Smartphone-Zugriffsmöglichkeiten gegen mitunter mickrige mobile Angebote zu tauschen. Anm. d. Red.)



Zurück zu Night Terror. Die App ist eigentlich eine Geschichten-Erzählerin. Nach deren Download können sich Nutzer zum Einschlafen eine Horror-Geschichte nach freier Wahl anhören. Schlafen die Grusel- und Grauenfreunde bereits setzt die App ihr Werk fort. Sie mischt sich über das Smartphone in die Traum- und REM-Schlaf-Phasen ein und beeinflußt mit, wie es heißt, "angsteinflössenden Soundlandschaften das Unterbewußtsein". Parallel dazu zeichnet die App die Albtraum-Nächte ihrer Besitzer auf. Die wiederum ihre Albträume mit ihrer eingeschworenen Horror-Gemeinde oder -Familie teilen können.