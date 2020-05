Horror wie nie zuvor

Akustische Angst

Die Idee: Ein Zuschauer bekommt eine eigene Rolle und steht im Dialog mit der Hautpdarstellerin des Films. Zu Beginn von Last Call schicken die Zuschauer ihre Telefonnummern an eine Kurzwahl. Über einen Rückruf beginnt der Dialog zwischen Hauptdarstellerin und Zuschauer. Die Antworten der Zuschauer lösen die Individualisierung des sprachgesteuerten Horror-Movies aus. Via Telefon erleben die Zuschauer die Akteurin akustisch mit.