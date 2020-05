Hornbachs Wachsstreifen

Erzählt wird von Selbermachern, Heimwerkern und Do-it-yourself-Helden, die nach dem Winter voller Tatendrang über sich hinauswachsen und ihrem Gestaltungswillen freien Lauf lassen. Deren Schaffensdrang kulminiert in einer nahezu Cirque du Soleil-ähnlichen Menschen-Pyramide.



Dem TV-Spot der derzeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Tschechischen Republik eingesetzt wird, folgen bei jedem Airing Abbinder, in denen themenspezifische Heimwerker-Projekte aufgegriffen werden.



Der Spot heißt Wachse. Regie führte Sebastian Strasser, der bereits für Hornbach arbeitete und auch bereits Werbefilmen für VW, Ikea, Mercedes oder Vodafone drehte.



