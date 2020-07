Hornbachs Video-Tweets

Die Sport-Serie heißt Auf Entdeckungstour bei Hornbach und dreht sich um Beratung, Preis und Sortiment. Die Spots sind filmisch an eine gewisse YouTube-Amateurhaftigkeit angelehnt respektive weisen Do-it-yourself-Qualität auf, die Glaubwürdigkeit und Authentizität des darin auftretenden Protagonisten reflektieren können.



Die Spots sind mehr Call-to-Action-Filme und passen sich in die Mach was gegen Hässlich-Kampagnen-Linie ein.



Der seit zwei Monaten auf YouTube veröffentlichte Mach was gegen Hässlich-Werbespot von Heimat Berlin brachte es bislang mit Müh und Not auf 13.300 Views. Diese Rezeptionsleistung erbrachten die zu sehenden Entdeckungstour-Clips innerhalb von zehn Tagen.