Hornbach und das was bleibt

atCommunity first! Hornbach Österreich informiert seine Facebook-Marken- und "Projektleiter"-Gemeinschaft als erste über den anlaufenden Herbst-Werbeflight. Nach einem ersten Bild aus dem Spot, das am 7. Oktober veröffentlicht wurde, steht seit 8. Oktober auch der neue, wie gewohnt, von Heimat Berlin realisierte TV-Spot zur Verfügung. Ein Film, der nachdenklich stimmt und in den Herbst passt. Die Community reagiert wiederum auf die anlaufende Kampagne Erschaffe was für die Ewigkeit. Und was bleibt von dir? so: