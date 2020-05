Hornbach und das Vater-Tochter-Projekt

at, de, euGleichgültig wo Menschen am Werk sind, kochend in Küchen oder gestaltend in Gärten, in und um Häusern, etc., sie schaffen Ausdrücke ihrer Individualität und Spiegelungen ihrer Gefühlswelt. Exakt hier setzt Hornbach mit der soeben anlaufenden Kampagne an und erklärt: Sag es mit Deinem Projekt.. Einer, wie immer, Heimat Berlin-Produktion.