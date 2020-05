Honsel wird Pinterest-Manager

Der frühere Gruner+Jahr-Manager Honsel nimmt in einem dreiköpfigen Team die Arbeit, die sich um die in der Community aktiven Marken, Partner und Mitglieder drehen, auf. Er arbeitet auch mit Matt Crystal, dem Head of International bei Pinterest in San Fracisco zusammen. Er nennt die Expansion im deutschsprachigen Raum als "für uns besonders wichtig" und ist die vierte Marktregion in die das Unternehmen proaktiv expandiert. Zuvor internationalisierte Pinterest seine Geschäftstätigkeiten in Großbritannien, Frankreich und Japan.



Honsel war zuletzt als Business Angel für verschiedene Startups und als Consultant für Medien-Unternehmen tätig. Er gründete das Gruner+Jahr-Magazin Business Punk mit und etablierte diesen Titel. Von 2009 bis 2013 war er in dem Magazin-Konzern als Chief Operating Officer und Publishing Director für die Wirtschaftsmedien Börse Online, Capital, Financial Times Deutschland, Impulse und auch Business Punk verantwortlich.