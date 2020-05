Home-Base für Dina und Tanja

Beide Damen bauen ihre Kreativ-Laufbahn auf Mediadesign-Studien auf. Westphal bildete sich an der Mediendesign Hochschule München aus. Tasic legte die gestalterische Grundbasis in Wien. Ihre berufliche Laufbahn begann in die mittlerweile zu Serviceplan Austria transformierten Agentur Sieben. Dort war sie in die Printproduktion eingebunden und arbeitete in Projekte für Auftraggeber wie Raiffeisen, Parship und Remax Immobilien mit.



Westphal nahm ihren Berufsweg bei BMW in Deutschland auf. Dann folgte der Schritt zu den Agenturen Triptychon, Flammen und FCBi. Zu Home Digital bringt sie Know-how aus Projekt für T-Mobile, Zipfer, Bank Austria und Donauzentrum Wien mit.



atmedia.at