de // In der Verlagsgruppe Holtzbrinck kommt es zu strukturellen Anpassungen im Geschäftsbereich Online. Die Kompetenzen der Holding Holtzbrinck Digital werden erweitert. So werden Manager von Holtzbrinck Ventures, Holtzbrinck Networks und Holtzbrinck Elab in der Holding vertreten sein. Holtzbrinck Digital wird von Jochen Gutbrod geführt.