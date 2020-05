Holtzbrinck-Rochaden

Verwaltungsrat-Mandat für Grabner

Rainer Esser, Geschäftsführer des Zeit Verlages wird "nebenberuflich" Geschäftsführer der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH. In dieser Funktion wird Esser ab 1. September von Oliver Finsterwalder, der bis zu diesem Wechsel Geschäftsführer und Partner eines Stuttgarter Wirtschaftsprüfung-Unternehmens ist.



Sobald die Geschäftsführung der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH komplett ist, ziehen sich Eigentümer Dieter von Holtzbrinck und dessen Berater, Michael Grabner, in den Verwaltungsrat des Unternehmens an, dem die Verlagsgruppe Handelsblatt, die Tagesspiegel-Gruppe und die Hälfte des Zeit-Verlags gehören.



Die Verlagsgruppe Handelsblatt wird weiterhin von Marianne Dölz und Michael Stollarz geführt. Stollarz ist für Geschäftsfelder Digital, Fachmedien und Beteiligungen verantwortlich.



