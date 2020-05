Hollywood-Schmutzfink in Salzburg

Die, die ihn nicht verstehen, bezeichnen Uwe Boll als "schlechtesten Regisseur der Welt". Nur wegen der vielen Action und der Flut an Filmblut? Das Magazin "Vanity Fair" hat Boll zum "Meister des Trash" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Schmutzfink gekürt. Boll kommt nach Salzburg. Am 15. April wird der Regisseur von "Far Cry" oder "Alone in the Dark" um 15.45 an der Fachhochschule Salzburg im Audimax des Campus Urstein sprechen und beweisen ob er Trash-Master oder Schmutzfink ist. Eintritt frei!