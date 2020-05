Hohenlohes Jagdsaison

Zum Auftakt der Serie begibt sich Fotograf, Musiker und Skistar nach New York. Um dort den Red Bull-Fussballer Thierry Henry und die Modeschöpferin Diane von Fürstenberg, unter anderen, zu treffen. Hohenlohes Hubertusjagd wird in Istanbul und Sevilla fortgesetzt. Das Halali zu ersten Sendung steht mit 24. Mai, 21:05 Uhr, am Programm.



PS: In der heute erschienen Ausgabe des Exklusiv-Interview-Magazins News wird Hubertusjagd Puls 4 zugeordnet.