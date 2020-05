Hoffnungsträger von identum für Diakonie

atDie Agentur identum nimmt ihre soziale Verantwortung wahr und unterstützt Diakonie Österreich in dessen Bemühungen die Not von als verlorene geltenden Kindern und Jugendlichen zu lindern. Die Agentur gestaltet das Sujet das derzeit auf Plakaten, als Poster und Postkarte zum Einsatz in einer Awareness-Kampagne kommt.