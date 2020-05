Hoffnung 21. April

at // An diesem Tag wird Finanzminister Josef Pröll die Budgetrede halten. Daran knüpfen die Vertreter privater elektronischer Medien die Hoffnung, dass Pröll Stellung zur lange versprochenen Förderung nimmt. ATV-Chef Ludwig Bauer macht den 21. April zum Stichtag. "Wenn es dann gar keine Unterstützungmaßnahmen gibt, werden wir unsere Konsequenzen ziehen müssen", wird Bauer von Der Presse zitiert. Bauer hatte bereits in den letzten Wochen angekündigt, dass der Sender in Anbetracht des zu erwartenden Werbeerlöse-Rückgangs um zehn Prozent, Ressourcen aus Österreich abziehen würde. Bauer und auch der Verband Österreichischer Privatsender fordern mittlerweile eine Akuthilfe und kritisieren die im Raum stehende ORF-Unterstützung als weitere Verschärfung der Schieflage in Österreichs dualem Rundfunk-System. Die Presse, Seite 25