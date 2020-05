Hofers Ursprung-App

Deren Nutzung kann unmittelbar in den Filialen am Point-of-Sale mit dem Barcode-Scan eines beliebigen Produkts der Range beginnen. In weiterer Folge erhalten die solcherart nachfragenden Konsumenten Produkt-Details geliefert, die den Entstehungsprozess des Produkts sowie den Produzenten beschreiben, wie grün und wie nachhaltig das Produkt hinsichtlich des Einsatzes der für die Produktion eingesetzten Ressourcen ist.