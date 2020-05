Hörliche Spots

132 Anwärter

Silber holte die Agentur mit dem "Erdbeerjoghurt"-Spot für Wüstenrot. Bronze für " Kastl" im Auftrag des Falter. Der Werbehahn für den besten regionalen Spot wurde der Caritas und CCP Heye für "Haussammlung 2010", der in Radio Steiermark lief, zuerkannt. Und der Award Best Use of Music ging an den B.Free Sommerbonus-Spot von mobilkom austria, der von Nitsche Werbung realisiert wurde.

ORF-Werbehahn-Jury 2010:

Erste Reihe: Gabie Preiskammer (Triconsult), Stefanie Merta (Mediaedge:cia Austria), Martin Riegler (Soundfeiler), Martin Böhm ( MG Sound), Brigitte Brabec (Kika/Leiner), Monika Eigensperger (FM4), Dieter Pivrnec (Lowe GGK) (v.l.n.r);

Zweite Reihe: Erich Falkner ( Draft FCB), Clemens Marx ( Marx Tonkombinat), Josef Felix (Triconsult), Alexander Lauber ( St. Stephen's), Sebastian Kainz (DMB), Reini Schwarzinger (ORF-Enterprise)