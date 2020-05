at // Ab 12. August stehen im erweiterten A1 Music-Store "mehr als zwei Millionen kopierschutzfreie Songs" zu deren Nutzung via Mobiltelefon und PC zum Kauf bereit. Basis für die mobile Nutzung ist ein Client, der sowohl Store als auch Player integriert. Die angebotenen Tracks können einzeln oder in zwei Paketen, wovon eines unlimitierten Bezug ermöglicht, erworben werden.