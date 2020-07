Höllerl avanciert ins Dimoco-Management

Höllerl ist seit April 2014 in dieser Funktion tätig. In seinen dadurch erweiterten Aufgabenbereich fallen die Verantwortung für die Sales-Entwicklung, die Führung des Sales-Support sowie des Projektmanagements des Mobile-Messaging-Bereichs des Unternehmens.



Höllerls neue Managementfunktion ist auch ein Signal für die weitere Stärkung des Bereichs Mobile Messaging im Unternehmen, kommentiert Dimoco-CEO Gerald Tauchner dessen Ernennung. Dabei geht es um die Nachfrage im Bereich Application-to-Person-SMS-Markt.



Höllerl ist seit September 2011 für Dimoco tätig. Davor arbeitete er in markt- und kundennahen Aufgabenbereichen für Unternehmen wie Mobilkom Austria, Hewlett-Packard und Orange Austria.