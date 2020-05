Höfisches Epos

at // "Der Mann kennt den Küniglberg, kennt die Landesstudios, weiß, wie man Programm macht - in TV, Radio und Internet. Vor allem aber: Er hielt mit seinem oft geschmähtem Landesstudio (im Gegensatz zu den meisten anderen ORF-Abteilungen) seit 2002 bis heute die damaligen hohen Marktanteile: Und: Sein Studio blieb budgetmäßig immer im Plan." So schmuck sieht Hubert Wachter im Magazin News den nächsten kaufmännischen ORF-Direktor Richard Grasl. Und: "So wie mit Erwin Pröll habe er auch mit anderen Politikern aller Parteien ein absolut korrektes Verhältnis." News, Nr. 47, Seite 28 ff