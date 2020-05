Hochner und Vorhofer

Einreichfrist bis 23. April

Beide sind mit 7.500 Euro dotiert. Der Kurt-Vorhofer-Preis wird für publizistische Leistungen im Bereich Printmedien vergeben. Im Vorjahr war Eva Weissenberger die Preisträgerin. Der Robert-Hochner-Preis, der journalistische Leistungen in elektronische Medien auszeichnet, ging 2009 an Zoran Dobric für dessen "kritisches Denken, Courage, hohe Fachkompetenz und soziale Verantwortung.



Vorschläge und Einreichungen bis 23. April an die Journalistengewerkschaft, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1