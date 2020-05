Hochenegg tritt zurück

Neue Gespräche

Der Wechsel soll neue Wege in den Verhandlungen um den Kollektivvertrag für die grafische Branche eröffnen. Cuturi wird in den nächsten Wochen mit der Gewerkschaft GPA-djp weitere Gespräche führen und die streikenden Arbeitnehmervertreter an den Verhandlungstisch führen. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Verhandlungen nun rasch zu Ende geführt werden können. Ich appelliere an die Verhandlungspartner, mit Vernunft und Verantwortung an diese Aufgabe heran zu gehen und die letzte Hürde zu nehmen."



atmedia.at