Hobex steigert Umsatz

atUm 15 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro stieg der Umsatz des in Salzburg ansässigen und international tätigen Full-Service-Payment-Anbieters Hobex im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr. In diesem Zeitraum lukrierte das Unternehmen in Italien ein Umsatz-Wachstum von "knapp 50" und in Deutschland von "54 Prozent". Hobex ist seit dem Frühjahr 2013 im E-Commerce tätig und realisiert Lösungen für Kreditkarten-Zahlungen auf Webseiten.