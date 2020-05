Historischer Gewinn für Havas

fr // Die Agenturgruppe Havas bilanziert ein beachtliches Jahresergebnis 2008. Der Netto-Gewinn aller voll konsolidierter Unternehmen der Gruppe stieg um 23,1 Prozent auf 112 Millionen Euro. Parallel dazu sank die Verschuldung von 2007 auf 2008 von 226 auf 79 Millionen Euro um 65 Prozent. Der Gruppen-Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich von 1,532 auf 1,568 Milliarden um 2,3 Prozent. Das organische Wachstum der Gruppe erreichte 4,7 Prozent. Der Gewinn pro Aktie stieg um 26,3 Prozent von 0,19 auf 0,24 Cent. Fernando Rodés Vilá, CEO Havas Group, jubelt: "For the first time in its history, Havas posts a net income of over 100 million euros... Despite a much weakend economic environment, our ability to adapt our creativity, our media expertise, growth in our digital business and the balanced geographic spread of our revenues enabled us to achieve these results for full year 2008."