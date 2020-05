Hinterleitner, Hoffmann, Poschacher

atSie sind die Onliner des Jahres. Gerlinde Hinterleitner, Geschäftsführerin von DerStandard.at wurde in der Kategorie Medien aus dem Kreis der Nominierten gewählt. Sabine Hoffmann, geschäftsführende Gesellschafter von Ambuzzador, wurde in Kategorie Agentur und Robert Poschacher, Marketingleiter von Ja!Natürlich, wurde in der Kategorie Auftraggeber gekürt.