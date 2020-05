Hinterherjagen

int // In den ersten neun Monaten dieses Jahres ging der Absatz von Sportartikel-Hersteller Puma um 5,9 Prozent und im dritten Quartal um 9,8 Prozent zurück. Das macht nach neun Monaten knapp zwei Milliarden und am Ende des dritten Quartals 673, 4 Millionen Euro aus. Puma muss diesen Absatz- und Umsatzrückgang konjunkturbedingt hinnehmen allerdings auch bedingt durch das Fehlen grosser Fussball-Events. Das Unternehmen liegt in allen Verkaufsregionen unter den Ergebnissen der vorjährigen Vergleichszeiträume.